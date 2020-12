경북도, '독도평화대상'에 독도향우회·경북대 연구소…특별상은 김학준 석좌교수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 독도평화재단이 주최하고 경상북도와 독도재단이 후원하는 '제8회 독도평화대상' 시상식이 7일 도청 다목적홀에서 수상자 및 역대수상자 등 50여 명이 참석한 가운데 열렸다.

'독도평화대상'은 독도수호와 홍보에 공이 큰 개인이나 단체를 발굴해 국민에게 알리고 독도에 대한 국민적 관심을 고취시키기 위해 2013년부터 개최하고 있다.

이날 시상식에서 독도향우회가 동도상을, 경북대학교 울릉도·독도 연구소가 서도상을, 김학준 단국대 석좌교수가 특별상을 수상했다.

동도상을 수상한 독도향우회는 독도영토주권확립과 독도수호를 위한 연구 및 자료발굴을 통해 독도홍보활동을 펼쳐왔다. 특히 '독도 제2의 고향갖기' 국민 서명운동, '독도호' 제작 성금 모으기 운동 등 독도수호활동을 지속적으로 벌여왔다.

서도상을 수상한 경북대 울릉도독도 연구소는 독도식물종자 등 각종 생태계조사를 통해 생태계 모니터링사업, 독도식생복원 타당성 조사연구을 수행하고 연구결과를 주요 도서관 및 해외공관에 배포하는 등 독도의 생물학적 가치를 높이는데 기여한 공로를 인정받았다.

특별상을 수상한 김학준 단국대 석좌교수는 ㈔독도연구보전협회장으로 재직하며, 독도관련 학술세미나를 정기적으로 개최함으로써 독도연구와 독도알리기에 크게 공헌했다.

이철우 경북도지사는 "독도는 경북의 자랑이자 대한민국의 자존이며 우리의 역사"라며 "앞으로도 경상북도는 온 국민과 함께 일본의 역사인식을 규탄하고 세계인들에게 널리 알리는 데 앞장서겠다"고 강조했다.

