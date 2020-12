코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오후들어 오름세로 전환됐다.

7일 오후 1시 38분 코스피는 전 거래일보다 0.22%(5.98포인트) 오른 2737.43을 가리키고 있다. 이날 지수는 전일대비 0.24%(6.66포인트) 오른 2738.11로 장을 시작해 내림세를 보이기도했지만 오후 들어 다시 상승 폭을 키우고 있다.

시장에선 외국인과 기관이 오전과 마찬가지로 순매도세를 유지하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1917억원, 8137억원어치 주식을 팔았다. 개인은 홀로 1조원에 가까운 9874억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 1,300 등락률 +1.82% 거래량 23,831,618 전일가 71,500 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기다리는 소식.. 긴급승인 임박! 숨은 ‘모더나’ 관련 株! 찾았습니다!반도체 株 들썩! 신고가 경신할 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 초호황기. 반도체 1위 업체의 전략발표! 신고가 행진의 그 이유.. close 가 전 거래일보다 1.96% 오른 7만2900원을 기록했다. SK하이닉스도 3.5% 오른 11만9000원을 기록했다. 이외에도 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 838,000 전일대비 13,000 등락률 +1.58% 거래량 227,524 전일가 825,000 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자 close (1.82%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 19,000 등락률 +5.00% 거래량 2,699,445 전일가 380,000 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.0% ↑단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다!기다렸습니다! 임상소식에 강하게 터진다! 대장 株 놓치면 후회합니다! close (4.74%)도 올랐다.

코스닥지수는 같은 시각 전일대비 0.98%(8.95포인트) 오른 922.71을 기록했다. 이날 지수는 전 거래일보다 0.04%(0.39포인트) 오른 914.15로 출발한 뒤 하락세를 보이기도 했지만, 외국인이 순매수로 전환하면서 오후 들어 상승 전환했다. 시장에선 외국인과 개인이 각각 355억원, 461억원어치 주식을 사들였고 기관은 571억원어치 주식을 팔았다.

이날 코스닥시장에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 19,000 등락률 +5.00% 거래량 2,699,445 전일가 380,000 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.0% ↑단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다!기다렸습니다! 임상소식에 강하게 터진다! 대장 株 놓치면 후회합니다! close 헬스케어가 전 장보다 9.55% 오른 16만4000원을 기록했다. 이외에도 에이치엘비(9.76%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 210,700 전일대비 9,100 등락률 +4.51% 거래량 1,024,335 전일가 201,600 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환씨젠, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.01% ↑씨젠, 검색 상위 랭킹... 주가 3.67% close (3.92%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 175,700 전일대비 8,100 등락률 +4.83% 거래량 434,728 전일가 167,600 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자 close (4.18%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 153,400 전일대비 2,200 등락률 +1.46% 거래량 1,054,120 전일가 151,200 2020.12.07 14:13 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 주가 15만 2800원.. 전일대비 1.06% 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close (1.46%) 등도 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 “이날 국내 증시에선 반도체 업종의 급등에 힘입어 관련 종목이 강세를 주도하고 있지만 이를 제외하곤 모두 부진한 모습을 보였다”며 “중국의 11월 수출이 전년 대비 늘어난 것으로 나타나자 낙폭이 축소됐다”고 말했다.

