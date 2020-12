기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환

[아시아경제 이민지 기자]기관과 외국인의 순매도세에 코스피와 코스닥지수가 하락전환했다.

7일 오전 10시 46분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.57%(15.66포인트) 내린 2715.79를 가리키고 있다. 이날 지수는 전일대비 0.24%(6.66포인트) 오른 2738.11로 장을 시작했지만 상승폭이 줄면서 하락전환했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 8195억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1743억원, 6317억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 1,300 등락률 +1.82% 거래량 17,405,033 전일가 71,500 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +1.82%.... 최근 5일 개인 900만 4521주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close 는 전 장대비 0.98% 오른 7만2200원에 거래됐다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 29,000 등락률 -3.43% 거래량 279,225 전일가 846,000 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향[주간증시 리뷰]거침없는 상승 질주...코스피 2730 돌파, 개인은 '인버스' close (-4.14%), 네이버(-1.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 4,000 등락률 -2.04% 거래량 1,676,273 전일가 196,500 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 주가 19만 5500원.. 전일대비 -0.51%외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향600마력·3.5초 제로백…현대차, 고성능 전기차 개발 박차 close (-3.05%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 544,000 전일대비 7,000 등락률 -1.27% 거래량 176,211 전일가 551,000 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향'코스피 2700 시대', 매수세 견고한 외국인 상승 초석 다진 개미[인사]삼성SDI close (-1.63%) 등은 내렸다.

코스닥지수도 같은시각 전 거래일 보다 0.22%(2.02포인트) 내린 911.74를 가리키고 있다. 이날 지수는 전일보다 0.04%(0.39포인트) 오른 914.15로 출발했지만 상승폭을 줄이면서 하락 전환했다. 코스닥시장에서도 개인 홀로 1167억원어치 주식을 샀고 기관과 외국인은 각각 641억원, 409억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 158,400 전일대비 8,700 등락률 +5.81% 거래량 5,133,340 전일가 149,700 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 기다렸습니다! 임상소식에 강하게 터진다! 대장 株 놓치면 후회합니다!셀트리온헬스케어, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.48% ↑개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close 는 6.15% 상승한 15만8900원에 거래됐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 207,900 전일대비 6,300 등락률 +3.13% 거래량 789,452 전일가 201,600 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.01% ↑씨젠, 검색 상위 랭킹... 주가 3.67%개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close (4.07%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,200 전일대비 6,900 등락률 +7.24% 거래량 1,526,541 전일가 95,300 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감 close (4.93%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 171,100 전일대비 3,500 등락률 +2.09% 거래량 238,656 전일가 167,600 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세 close (1.85%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 153,300 전일대비 2,100 등락률 +1.39% 거래량 838,245 전일가 151,200 2020.12.07 11:11 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세 close (1.46%) 등도 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr