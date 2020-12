서울시, 빌라·오피스텔 등 관리 개선 위한 100분 토론 개최

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 7일 빌라, 오피스텔 등 '집합건물 개선방안을 위한 온라인 100분 토론회'를 개최한다.

토론회에서는 현장에서 일어나는 분쟁과 소송, 갈등 등 집합건물 관리에 대한 개선방안과 정책 방향을 주제로 의견을 나눌 예정이다.

의무관리대상인 공동주택인 아파트와 달리 빌라, 오피스텔 등 집합건물은 비의무대상으로 법의 사각지대에 놓여 있어 공용부분 관리·관리단 운영·관리비 부당요구·관리인 횡포 등에 대응이 어려운 상황이다.

김영두 사단법인 한국집합건물진흥원 이사장이 사회를 맡고 홍용석 전 한국집합건물법학회 회장, 김성일 집한건물관리 전문가, 권형필 법무법인 로고스 변호사, 이현구 관악구 소상공인연합회 정책실장 등이 패널로 참석한다.

이 토론회는 서울시 유튜브에서 실시간으로 생중계된다. 채팅방에 질문과 의견을 남길 수 있어 누구나 토론에 참여할 수 있다.

김성보 서울시 주택건축본부장은 "향후 법 개정과 서울시의 정책방향 등 집합건물의 문제 해결을 찾는 자리가 되길 바란다"고 말했다.

