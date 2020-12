美 여야, 초당적 中 견제‥국방수권법에 태평양억지구상 반영

바이든 정부 출범해도 대중 견제 확대 초당적 지지 예고

트럼프의 국방수권법 반대가 변수

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 의회가 마련한 2021회계연도 국방수권법에 에 '태평양억지 구상'(Pacific Deterrence Initiative) 항목이 신설돼 22억달러(한화 약 2조4000억원)가 배정됐다.

미 의회는 이번 국방수권법에 중국 네트워크 업체 화웨이의 5G장비를 사용한 국가에 대한 미군 배치를 재검토하는 내용을 포함하는 등 초당적인 대중 압박 강화를 추진하고 있다. 조 바이든 행정부가 출범해도 의회의 지원 속에 대중 압박이 계속될 것임을 예고하고 있다.

6일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 미 언론에 따르면 미 상ㆍ하원이 마련한 2021회계연도 국방예산안인 국방수권법안에 태평양억지 구상 항목이 포함됐다. 이에 반영된 예산은 22억달러다.

태평양억지 구상이 포함된 국방수권법이 통과되면 미 국방부 장관은 인도태평양 지역에서 미군의 태세 및 방어능력을 증진하고 동맹을 확실히 하기 위한 계획을 수립해야 한다. 미군 주둔 병력의 현대화 및 강화 등이 거론된다. 국방부 장관은 관련 보고서를 2021년 2월 15일까지 의회에 제출해야 한다.

태평양억지 구상을 통한 중국 견제는 내년 1월 20일에 출범하는 조 바이든 행정부의 몫이 될 전망이다.

미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 보니 글레이저 국장은 "의회가 바이든 행정부에 (대중국 대응에 있어) 전진하라는 분명한 신호를 보내는 것"이라고 지적했다. WP는 의회 관계자들을 인용, "구상이 어떻게 전개될지는 바이든 행정부가 무엇을 하기로 할지에 달려있다"고 전했다.

태평양억지 구상은 러시아를 견제하기 위한 유럽억지 구상을 본뜬 것이다. 미국은 2014년 러시아의 공세에 맞서 북대서양조약기구(NATO) 동맹 방어를 위해 미군 주둔을 강화하는 유럽억지 구상을 마련했다.

이번 국방수권법안에 포함된 버지니아급 공격용 잠수함 2척 건조 예산도 의회에서 확대된 것으로 알려졌다. 미 해군은 중국 견제를 위해 1척용 예산만 요청했었다.

법안은 이번 주 초 하원 표결에 이어 상원 표결을 통해 확정된다. 이미 상하원이 합의해 마련한 만큼 통과는 확실시되지만, 변수는 트럼프 대통령이다.

트럼프 대통령은 자신이 반대해 온 남부연합의 장군 이름이 들어간 군기지 명칭 변경 예산 삭제와 통신품위법 230조 폐지 조항이 반영되지 않으면 거부권을 행사하겠다는 입장이다.

미 여야는 트럼프 대통령이 반대한 두 사안을 포함한 국방수권법 합의안을 도출하며 충돌을 예고했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr