대구 랜드마크 쇼핑몰 '동성로 스파크' 송년·새해 경품대잔치

올해초 개장 이후 코로나19 위기 속에 도심 명물 쇼핑몰 우뚝

개장 1주년 기념에다 송년·신년맞이 3단계로 고객 사은행사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난 1월 개점, 코로나19 대유행을 헤치고 대구 도심의 랜드마크로 자리매김한 테마파크형 쇼핑몰 '동성로 스파크'가 개장 1주년과 송년·신년 맞이 등으로 나눠 대대적인 3단계 사은행사를 마련한다.

1단계에서는 7일부터 31일까지 A-LAND, 에잇세컨즈, 탑텐 등 3개 입점 업체에서 모든 구매 고객들을 대상으로 추첨을 통한 선물 행사를 실시한다.

2단계는 새해 1월1일부터 17일까지 스파크 개장 1주년 축하행사로, 동성로 스파크 전 매장 구매고객이 응모대상이다. 마지막 3단계는 1월18일부터 설날 다음날인 2월2일까지 진행된다.

단계별로 1단계 ▲1등 샤넬백 ▲2등 통합연간회원권 ▲3등 해피빌런즈(5~6층 실내테마파크) 연간회원권 ▲4등 스파크랜드(7~9층 야외테마파크) 연간회원권이 주어진다. 또한 의류브랜드 3사 상품권 외에도 다양한 놀이기구 이용권들이 준비돼있다. 2·3단계에는 쉐이크쉑 버거 등 입점 식품업체가 샤넬백 등 다양한 경품을 선사한다.

동성로 스파크는 올해 1월17일 대구 최대 번화가인 중구 동성로에 개장한 복합 쇼핑몰이다. 쉐이크쉑·바르미스시·투고 샐러드 등 유명 F&B와 에잇세컨즈·탑텐 등 국내 톱브랜드와 함께 실내외 체험형 테마파크를 갖추고 있다.

최경진 '동성로 스파크' 대표는 "지금껏처럼 스파크는 고객에게 더 나은 서비스 더 나은 만족을 위해 3~4층에 여성캐쥬얼, 스포츠, 남성토탈, 유명 F&B를 내년 2월 오픈 목표로 준비중"이라며 "내년 3월 확 달라진 동성로 스파크가 제대로 펼쳐질 수 있도록 노력하는 모습을 경품잔치 참여로 응원해 주시길 바란다"고 전했다.

