한성숙 네이버 대표, 4년 연속 '세계에서 가장 영향력 있는 여성'

[아시아경제 부애리 기자] 한성숙 네이버 대표가 미국 경제지 포천(Fortune)이 선정한 '세계에서 가장 영항력 있는 여성 리더' 36위에 올랐다.

6일 네이버에 따르면 한 대표가 이 순위에 이름을 올린 것은 올해가 4번째다. 2017년부터 매년 이 순위에 이름을 올렸다.

포천은 한 대표를 선정한 이유에 대해 "2017년 네이버 최초 여성 CEO에 취임한 이후 간편결제, e커머스(전자상거래),클라우드 서비스 등을 확장해왔다"며 "팬데믹으로 소비자들이 디지털 플랫폼으로 이동하면서 네이버의 올해 2분기 영업이익이 전년대비 16.7% 증가하는 등 성과를 거두고 있다"고 설명했다.

포천은 "네이버의 클라우드 사업 전망이 특히 밝다"며 "클라우드 부문 2분기 매출은 전년 대비 70% 성장해 분기 순이익 7600만달러에 기여했다"고 덧붙였다.

포천은 2016년부터 미국을 제외한 전 세계 국가에서 '세계에서 가장 영향력 있는 여성 리더' 순위를 정하고 있다. 네이버는 포천이 선정한 '50대 유망 기업' 순위에서는 33위에 올랐다.

