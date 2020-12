2021학년도 수시모집 논술고사가 치러진 6일 서울 종로구 성균관대학교 앞에 수험생을 기다리는 학부모들로 북적이고 있다. 이날 논술고사를 치른 대학들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 수험생 이외의 학부모와 차량의 학내 출입을 금지했다./김현민 기자 kimhyun81@

