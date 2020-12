'로마 홀리데이 컬렉션'

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점이 럭셔리 브랜드 '펜디'와 오는 22일까지 본점 1층에서 '2020 펜디 로마 홀리데이 컬렉션 팝업스토어'를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 팝업 스토어는 펜디 2020 가을·겨울(FW) 여성 컬렉션의 런웨이 쇼장을 그대로 재현한 듯 파우더리 핑크 톤의 볼륨감 있는 쇼케이스 툴과 럭셔리한 카펫으로 꾸며졌다. 특별히 이번 시즌 새로운 디자인의 피카부 아이시유(ISeeU)백과 펜디의 패키징에서 영감을 받은 펜디 팩백, 골드와 핑크가 어우러진 이브닝 스타일의 로마 홀리데이 컬렉션 룩을 함께 선보인다.

