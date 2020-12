서울 종로1가 등 25곳에 X자 '대각선 횡단보도' 신설

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 서울지방경찰청과 함께 서울시내 25곳에 대각선 횡단보도를 설치해 시민들이 기존 직선 방향 뿐 아니라 대각선 방향으로도 바로 건널 수 있도록 했다고 6일 밝혔다.

시는 올해 4월 시범사업 형태로 연세대학교 정문 앞에 대각선 횡단보도를 설치한데 이어 7월과 8월에는 중랑구청 앞과 마포 푸르지오 및 대한빌딩앞, 11월에는 종로1가(종로구청입구), 조계사입구, 청계3가·4가, 금천스타밸리, 은평롯데몰앞 교차로를 개개통하는 등 연말까지 공사가 진행중인 교차로에 대각선 횡단보도를 개통해 보행자들이 더욱 안전하고 편리하게 보행할 수 있는 환경을 제공한다.

대각선횡단보도는 별도의 보행전용 신호를 둬 보행자가 원하는 방향으로 한 번에 횡단 할수 있는 보행 친화적 교통시설이다. 횡단시간의 단축으로 보행자의 만족도가 향상되고, 교차로 내 전 차량 운행이 정지됨에 따라 횡단보도 내 교통사고를 예방할 수 있는 장점을 지니고 있다. 다만 차량통행 시엔 교차로 통과시간이 다소 증가한다.

시는 대각선횡단보도를 확대 설치하기 위해 내년도 사업 후보지를 선정해 설계를 진행중이다. 특히, 어린이 및 노약자 등 보행약자가 많은 지역(보호구역) 등에는 보행자 편의와 안전을 최우선으로 고려하고 관계기관과 협의를 통해 진행할 계획이다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "대각선횡단보도는 보행자 안전과 편의를 우선시하는 중요한 사업으로 특히 유동인구가 많고 보행유발 시설이 많은 지점 우선적으로 설치하며, 아울러 기존 횡단보도 불편사항도 동시에 정비해 걷고 싶은 도시, 사람 중심의 교통정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

