"최근 1주 일평균 국내 발생 확진자 487.9명…전주보다 80여명 늘어"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 5일 정례브리핑에서 "최근 1주간 일 평균 국내발생 코로나19 확진자 수는 487.9명으로 전주 대비 80여명이 늘었다"고 밝혔다.

임 단장은 "지난주 감염재생산지수는 1.4 수준으로 코로나19 환자 1명이 1.4명 정도를 감염시키고 있다는 의미"라며 "앞으로 1 이하로 낮추지 못하면 유행의 크기는 계속 커질 것으로 예상한다"고 말했다.

그는 또 "최근 감염경로 조사 중인 사례가 약 20% 정도로 전주 대비 증가하는 추세"라며 "중앙과 지방자치단체에서 모든 역량을 총동원해서 접촉자 추적에 나서고 있지만 감염 확산의 규모와 사례가 너무 많은 것이 사실"이라고 덧붙였다.

임 단장은 "지금은 경각심을 갖는 마음만으로는 부족하고 국민들이 과감하게 결단하고 행동을 해줘야 할 상황"이라며 "위험이 꺾일 때까지 모임을 취소하고 전국적인 유행을 막기 위해서 이동을 자제해 달라"고 당부했다.

