[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오후 영등포구청 소통방에서 ‘자원봉사자의 날’ 기념 우수 자원봉사자 4명에게 표창장을 수여했다.

구청장상에는 코스콤 소속의 이재관, 한국전력공사 남서울본부 소속의 안상우 봉사자가, 구의장상에는 대림2동 자원봉사연합회의 정영임, 대학생기획봉사단 꿈틀의 이유미 봉사자가 수상의 영예를 안았다.

채현일 영등포구청장은 "영등포구가 현재 모습처럼 발전할 수 있었던 것은 어떤 궂은 일에도 헌신적으로 솔선수범해준 자원봉사자분들의 공로 덕분"이라며 "앞으로도 봉사자에 대한 다양한 지원과 보상으로 자원봉사문화의 정착과 확산에 최선을 다하겠다"고 전했다.

