코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자

[아시아경제 금보령 기자] 사상 최초로 코스피 지수가 2700선으로 마감하며 국내 증시의 새 역사를 썼다.

4일 코스피는 전거래일 대비 1.31%(35.23포인트) 상승한 2731.45로 장을 마쳤다.

코스피는 이날 전일 대비 0.34%(9.12포인트) 오른 2705.34로 시작하며 2700시대의 문을 열었다. 코스피는 개장 이후 상승폭을 키워가며 장중 한 때 2742.77까지 치솟기도 했다.

국내 증시 역사상 '2700'은 처음 있는 일이다. 지난달 23일 처음으로 2600선을 넘긴 코스피는 불과 2주도 채 되지 않은 기간에 2700선을 넘기게 됐다. 그 사이 10거래일 동안 종가 기준 역대 최고치는 여덟 번이나 바뀌었다.

증시를 이끈 건 외국인 수급이다. 이날 외국인은 코스피시장에서 7667억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 3467억원, 4106억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 1,800 등락률 +2.58% 거래량 27,844,347 전일가 69,700 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 부사장 31명 승진…성과주의·SW인재 강화(종합2)확진자 연일 최대! 강하게 급등하는 제2의 셀트리온…적중 예고오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세 close (2.58%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 3,500 등락률 +3.14% 거래량 8,184,693 전일가 111,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세반도체 강한 질주! 신고가 경신할 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株! ‘삼성전자’ 신고가 어디까지 갈까요? 정확히 딱 여기까지입니다! close (3.14%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 20,000 등락률 +2.48% 거래량 300,241 전일가 805,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞 close (2.48%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 29,000 등락률 +8.26% 거래량 4,688,614 전일가 351,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 확진자 연일 최대! 강하게 급등하는 제2의 셀트리온…적중 예고오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 7.55% ↑ close (8.26%) 등이 상승했다. 특히 삼성전자는 이날 7만1500원으로 마감하며 '7만전자'가 됐다.

코스닥도 동반으로 상승했다. 코스닥은 전일보다 0.68%(6.15포인트) 오른 913.76으로 장을 끝냈다.

코스닥은 전거래일과 비교해 0.26%(2.38포인트) 상승한 909.99로 시작해 꾸준히 강세를 이어갔다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 438억원, 403억원을 순매수했다. 이와 달리 기관은 590억원을 순매도했다.

시총 상위 기업 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 13,800 등락률 +10.15% 거래량 8,867,302 전일가 135,900 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세셀트리온헬스케어, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 8.61% ↑셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 4.42% close (10.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,600 전일대비 1,600 등락률 +0.68% 거래량 3,023,105 전일가 237,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세셀트리온제약, 투자자 검색 급증... 주가 23만 8000원(0.42%)제2의 셀트리온 찾았습니다… 또 한번 터진다 close (0.68%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 201,600 전일대비 10,300 등락률 +5.38% 거래량 1,563,253 전일가 191,300 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 외국인 7067주 순매도… 주가 5.65%오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세씨젠, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.07% ↑ close (5.38%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 1,750 등락률 +3.63% 거래량 2,069,114 전일가 48,150 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승中 게임 한한령 종식되나…날아오르는 '게임주' close (3.63%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 151,200 전일대비 8,600 등락률 +6.03% 거래량 2,440,791 전일가 142,600 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 2.73%코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승 close (6.03%) 등이 올랐고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 95,300 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 448,668 전일가 95,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수 close (0.21%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 167,600 전일대비 2,800 등락률 -1.64% 거래량 217,154 전일가 170,400 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복 close (1.64%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr