공간별 페인트 소개하는 제비스코 '2021캘린더' 배포

일상 생활공간에서 만나는 다양한 페인트에 대한 정보 제공

[아시아경제 김종화 기자]강남제비스코㈜는 일상에서 만나는 다양한 페인트를 소재로 한 '2021년 캘린더'를 제작해 배포한다고 밝혔다.

페인트는 우리의 일상 속 다양한 공간에서 여러가지 형태로 만나게 되는데 일반인들은 이를 잘 인지하지 못하는 경우가 많다.

주방의 씽크대는 환경친화적인 UV도료인 '슈퍼 UV #2000'과 저취/저독성 친환경 페인트 드림코트 및 타일페인트가, 간편 식사를 위한 식품 통조림의 안쪽과 바깥쪽, 뚜껑에 고기능성 제비스코 제관도료가 코팅돼 있다. 주차장 바닥에는 내구성이 뛰어난 바닥재 페인트 '프로아 시리즈'가 시공돼 있고, 자동차에는 환경친화적인 수성페인트 '슈퍼아쿠아'가 칠해져 있다.

강남제비스코의 2021년도 캘린더에는 우리의 생활 공간에서 쉽게 접할 수 있는 이 같은 다양한 종류의 페인트가 월별로 소개돼 그동안 우리가 잘 알지 못했던 페인트에 대한 정보를 제공한다.

강남제비스코 관계자는 "페인트는 컬러를 통해 세상을 아름답게 만들어 가는 역할 뿐만 아니라 제품과 공간의 가치를 보호하는 중요한 역할을 한다"면서 "제비스코 2021 캘린더의 정보를 활용해 페인트로 주변의 다양한 공간을 새롭게 단장하면서 코로나19로 지친 일상을 벗어나 생활의 활력을 찾는 계기가 되기를 희망한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr