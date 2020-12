국제노동기구 "코로나19 여성·저임금 노동자 직격탄"

ILO '2020/21 전 세계 임금보고서' 발표

여성 임금 8.1% ↓ ·남성 5.4% ↓

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행으로 여성과 저임금 노동자들이 가장 큰 타격을 입었다는 조사결과가 나왔다.

2일(현지시간) 국제노동기구(ILO)가 발표한 '2020/21 전 세계 임금보고서'에 따르면 올해 2분기 유럽 28개국 여성 노동자 수입은 보조금을 제외하고 8.1% 감소한 것으로 나타났다. 반면 남성 노동자의 수입은 같은기간 5.4% 줄었다.

전체 직군 수입은 보조금을 제외하고 6.5% 감소했으나 최저 임금을 받는 노동자만 살펴보면 이 중 절반의 수입이 17.3% 감소한 것으로 조사됐다.

숙련도가 낮은 노동자의 근로시간도 고소득 전문직 노동자보다 더 큰 폭으로 줄었다.

자료를 제공한 전 세계 국가의 3분의 1의 평균 임금은 오히려 오른 것으로 나타났는데, 이는 저임금 노동자 상당수가 일자리를 잃으면서 집계에서 제외돼 평균치가 상승한 것이라고 ILO는 설명했다.

보고서는 코로나19로 인해 앞으로도 당분간은 임금이 크게 줄어들 가능성이 있다고 우려했다.

또 보고서는 회원국의 90%가 최저임금 제도를 시행하지만, 코로나19 대유행 이전부터 전 세계 노동자의 15%가 정해진 최저 시급보다 적은 돈을 받는 만큼 제도 시행이 보장돼야 한다고도 지적했다.

가이 라이더 ILO 사무총장은 "코로나19 위기로 인한 불평등이 빈곤과 사회·경제적 불안정성을 더욱 위협하고 있다"면서 "일자리와 기업의 지속가능성을 고려한 임금 정책이 필요하다"고 제안했다.

권재희 기자