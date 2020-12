[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환)와 동의의료원은 지난 12월 2일 오후 대학 본관에서 ‘협력한의원 체결 및 한의과대학 외래교수 위촉식’을 가졌다.

이날 협력한의원으로 체결된 명지본한의원(원장 김진후)과 성심당한의원(원장 김현진), 당당한방병원 김해점(원장 서종길), 튼튼마디한의원(원장 신영균), 위강한의원해운대(원장 안정훈), 새힘한방병원(원장 정승호) 한의사들이 올해 9월 1일부터 오는 2025년 8월 31일까지 5년간 한의과대학 외래교수로 위촉됐다.

이날 행사에는 동의대 한수환 총장과 이종극 대외부총장, 이홍배 대외협력처장, 김훈 한의과대학장, 김원일 한의과대학 부학장, 홍수현 한의학과 학과장 등이 참석했다.

