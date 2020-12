광양시, 온라인 어린이 재난안전뮤지컬 공연

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 오는 9일 오후 2시 유튜브 채널 ‘광양안전뮤지컬’을 통해 제5회 어린이 재난안전뮤지컬 공연 ‘슬기로운 어린이 생활’을 방영한다.

광양시가 주최하고 한국음악협회 광양시지부(대표 김이레)가 주관하는 이번 공연은 코로나19 확산방지를 위해 비대면 온라인으로 진행된다.

공연은 감염병 예방법과 각종 안전사고(유괴, 승강기 사고, 교통사고) 대비 대처방법 등 일상생활에서 꼭 필요한 안전상식에 관한 내용으로 구성됐다.

또한, 신나는 노래와 율동, OX퀴즈를 통해 어린이들의 흥미를 유발하고 교육의 효과를 높일 것으로 기대하고 있다.

광양시는 어린이들이 시공간의 제약 없이 공연을 관람할 수 있도록 유튜브 채널 ‘광양안전뮤지컬’을 통해 내년 2월 28일까지 영상을 게시할 예정이다.

정용균 안전총괄과장은 “이번 뮤지컬 공연이 어린이들의 안전의식을 높이고 안전한 생활습관을 형성하는 계기가 되었으면 좋겠다”며, “앞으로도 다양한 안전교육을 통해 안전문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.

