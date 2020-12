경기도 내년 국비 16조3767억 확보…사상 최대

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 내년 예산으로 국비 16조3767억원을 확보했다.

도는 2일 국회 본회의를 통과한 2021년도 정부예산 수정안을 분석한 결과 16조3767억원의 예산을 확보했다고 3일 밝혔다. 이는 올해 15조9249억원보다 5518억원(3.5%) 늘어난 규모로 역대 최대다.

도 관계자는 "여야 국회의원을 가리지 않고 예산정책협의회를 개최하며 국비확보 필요성을 호소한 이재명 경기도지사의 노력이 결실을 맺었다"고 평가했다.

이재명 지사는 지난 3월부터 총 3차례에 걸쳐 경기도 지역 국회의원 및 더불어민주당, 국민의힘 핵심 지도부와 정책협의회를 열고, 국회를 방문하며 국비지원을 호소했다.

도가 분석한 자료에 따르면 정부 예산안에 담긴 경기도 국비 확보 규모는 당초 16조1506억원이었으나 국회 심의과정에서 2261억원이 증액됐다.

증액된 2261억원은 101개 사업 예산으로 ▲구리~안성 고속도로 130억원 등 사회간접자본(SOC) 구축 46개 사업 1203억원 ▲안산마음건강센터 설치운영 95억 원 등 6개 복지사업 390억원 ▲운행차 배출가스 저감사업 286억원 등 기타 49개 사업 668억원이다.

도는 특히 지역화폐 사업 예산 삭감 방어에 총력을 기울인 결과 정부예산안에서 삭감 없이 올해 700억원에서 무려 15배가량 늘어난 1조52억원을 확보했다.

이렇게 되면 전국 지역화폐 발행액은 내년 15조원에 달할 전망이다.

이 지사는 앞서 코로나19로 인한 소비위축 해소와 지역소상공인과 골목상권 활성화 등을 이유로 지역화폐 예산 증액을 국회에 적극 요청했다.

또 이 지사가 '경기도ㆍ국회의원 초청 예산정책협의회'에서 언급한 서해선 복선전철 사업은 정부안 5800억원보다 130억원이 증액된 5930억원으로 최종 확정됐다.

전체 사회간접자본(SOC) 예산도 철도와 도로 사업을 중심으로 2020년 4조760억원에서 2021년 4조1697억원으로 937억원(2.3%) 증가해 역대 최고 SOC 예산을 확보했다.

보건ㆍ복지 예산은 경기도 인구증가와 국가 복지정책의 확대에 힘입어 2020년 8조4213억원에서 2021년 8조9183억원으로 전년 대비 4970억원(5.9%) 늘었다.

환경ㆍ안전 예산도 한국형 뉴딜사업을 중심으로 2020년 1조450억원에서 2021년 1조3934억원으로 3484억원(33.3%)이 증가했다.

