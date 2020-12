에스콰이아 역삼점 방문, 직영매장 상품 최대 72% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 '온·오프 패션'의 2탄을 진행한다고 3일 밝혔다.

'온-오프패션'은 오프라인 매장과 방송 스튜디오를 연결한 이원 생중계를 통해 쇼핑 현장에서 매장 동일 상품을 직접 입어보고, 보여주는 방송이다.

지난달 24일 첫 방송에서는 '대동모피 서초직영점'을 찾아갔다. 이날 분당주문액 737만원을 기록, 준비 물량 1500여벌이 다 팔렸다. 이번에는 형지 에스콰이아의 에스콰이아와 소노비 핸드백 방송을 준비했다.

3일 목요일 오후 6시 35분부터 60분간 진행되는 방송에서는 '에스콰이아' 역삼점을 찾아가, 10가지 직영 매장 동일 상품을 소개하고 최대 72% 할인 판매한다. 제품은 모니카, 시그니쳐, 조이, 헤로즈와 '소노비'의 줄리엣, 메이플 등 다양하게 준비됐다.

