[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 2일 검찰이 월성 1호기 원전과 관련 산업통상자원부 공무원들에 대한 구속영장을 청구한 것에 대해 “헌법에 보장된 감사원의 감사권을 무시하고 감사를 방해하려한 국기문란 행위에 대해 검찰이 정당하게 그 소임을 다한 결과”라고 밝혔다.

윤희석 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 통해 “오늘의 영장청구는 시작에 불과하다”며 이같이 말했다.

윤 대변인은 “이 정권이 그토록 주장하던 탈원전정책은 무엇을 위한 것이었는지, 또 이를 위해 어떤 불법과 탈법을 자행했는지 하나하나 밝혀져야 할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr