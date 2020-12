예술의전당 2번째 코로나19 확진 직원 발생

[아시아경제 박병희 기자] 예술의전당은 2일 직원 1명이 추가로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 이날 전했다. 이틀 전 코로나19 확진 직원이 1명 발견된데 이어 2번째 확진자가 발생했다.

예술의전당은 11월30일 오페라하우스에 근무하는 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받은 이후 해당 확진자와 접촉한 직원을 조사했으며 이 과정에서 확진자가 1명 추가됐다고 전했다. 첫 번째 확진 직원과 접촉한 직원은 73명이며 1명이 양성 반응을 보인 것. 예술의전당은 접촉자 70명은 음성 판정을 받았고 2명은 결과 대기 중이라고 밝혔다.

예술의전당은 추가 확진 판정을 받은 직원이 앞선 확진 직원과 같은 층에 근무하는 직원이라고 밝혔다. 다만 선행 확진자로부터 감염된 것인지, 또는 다른 경로로 감염된 것인지에 대해 조사가 진행될 예정이라고 설명했다.

예술의전당은 만일의 사태에 대비해 해당 공간의 직원뿐만 아니라 모든 직원을 두 그룹으로 나눠 3일부터 재택 교차근무를 할 계획이라고 밝혔다. 아울러 이날까지 이틀 동안 예술의전당 전역에 대한 전문 방역 및 소독을 했으며 조속한 역학조사를 요청, 긴밀히 협조 중에 있으며 향후 보건당국의 조치에도 적극 협조할 예정이라고 밝혔다.

