文대통령, 코로나 상황서 '12월 수능' 치르는 수험생 격려

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 2021학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 2일 "힘겨운 한 해를 보내고 예년과 다르게 12월에 시험을 치른다"며 "수험생 여러분 고생 많았다. 대견하고 자랑스럽다"고 격려했다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "수능 준비만으로도 힘든데 코로나 상황에서 시험을 치르게 되어 더 힘들고 걱정이 많을 것"이라며 "안쓰럽고 미안한 마음이다. 따뜻한 목도리를 둘러주고 싶다"며 이같이 적었다.

문 대통령은 수험생들을 향해 "안아주고 품어준 부모님들, 가르쳐주고 다독여준 선생님들의 마음을 여러분 마음에 꼭 담아주길 바란다"며 "여러분은 이미 반짝이는 존재이며, 더욱 빛나는 날들이 함께할 것"이라고 말했다.

아울러 "쌓아 온 실력을 유감없이 발휘하고 자신의 꿈을 활짝 피우리라 믿는다"며 "우리 모두 여러분을 응원하고 있다. 자신있게! 침착하게!"라고 덧붙였다.

