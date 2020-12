서울 코로나19 중증병상 6개 남아 … "10인이상 모든 모임 취소" 당부

서울시, 대형 대학병원 전담병상 지정 등 의료계에 협력 요청

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중증환자 전담 병상을 추가 확보해야 한다며 의료계와 주요 대학병원들에 도움을 요청했다. 시민들에게 회식을 포함한 모든 모임을 자제해 줄 것을 당부했다.

박유미 서울시 시민건강국장(방역통제관)은 2일 온라인 브리핑에서 "서울의 중증환자 전담치료 병상 총 59개 중 53개가 사용중이며, 현재 입원 가능 병상은 6개가 남았다"고 밝혔다. 박 국장은 "중증환자 병상은 전실을 둔 1인실로 운영해야 해 일반 병상보다 공간이 더 필요하고, 일반 병상보다 5~10배의 의료진이 필요하다"고 설명했다.

이어 "의료장비도 인공호흡기나 에크모(ECMO·인공심폐장치) 등을 추가로 설치해야 한다"며 "장소, 의료장비, 의료기술 등을 고려하면 민간 상급 종합병원의 협력 없이는 전담병상 추가 확보가 어려운 상황"이라고 말했다.

서울시는 전날에도 서정협 시장 권한대행과 시내 7개 대형 대학병원 원장들이 긴급 간담회를 가지는 등 민간병원을 통한 중증환자 전담병상 확보에 노력하고 있다.

박 국장은 또 3일 대학수학능력시험을 하루 앞두고 "수험생들이 안전하게 시험을 치르도록 하고 모두의 건강을 위해 감염 확산을 방지해야 한다"며 "시민들은 모든 모임을 자제하고, 특히 10인 이상 회식 등 모임은 취소해 달라"고 강조했다.

시는 수능 이후에도 대학별 고사 등 입시 일정이 남아 있는 만큼 입시학원과 대학가 주변 음식점 등에 대해 방역을 실시하고 자가격리중인 수험생들의 이동을 지원하는 등 방안을 마련하고 있다.

박 국장은 "수험생들 역시 수능 이후에도 본인·가족과 이웃의 안전을 위해 모임 약속을 자제하고 개인 방역수칙을 준수해 주기를 강력히 요청한다"고 강조했다.

