[인사] 동아쏘시오그룹

◆전무

▶정도경영실장 겸 정책지원팀장 정재훈

◆상무

▶경영기획실 성장전략팀장 김이환

◆상무보

▶경영지원실 IR담당 고승현

◆연구위원

▶연구본부 바이오텍연구소장 박범수

<동아ST>

◆전무이사

▶경영관리본부장 겸 경영지원실장 이성근

◆전무

▶의료사업본부장 신유석 ▶CP관리실장 소순종

◆상무

▶법무실장 겸 법무팀장 김형헌 ▶개발본부장 겸 개발지원실장 박희범 ▶의료사업본부 의약사업부장 변배문 ▶생산본부 달성공장장 양호준 ▶연구본부 신약연구소장 양승민

◆상무보

▶품질보증실장 서동인 ▶경영관리본부 유통관리실장 김윤경 ▶개발본부 임상개발실장 방미영 ▶의료사업본부 의료사업정책실장 겸 마케팅전략팀장 최수원 ▶생산본부 송도신공장추진팀장 임진순

◆연구위원

▶연구본부 신약연구소 의약연구2실장 도현미 ▶연구본부 신약연구소 의약연구3실장 김미경

<동아제약>

◆상무

▶영업본부 박카스사업부장 김학용

◆상무보

▶영업본부 Healthcare 사업부 도매부장 최성락

<용마로지스>

◆상무

▶경영지원실장 박상순

◆상무보

▶TPL 운영본부장 이재준 ▶택배운영본부장 김명현

<에스티팜>

◆상무보

▶사업개발실 제네릭사업팀장 이동수

<수석>

◆상무보

▶영업기획실장 이제석

<동천수>

◆상무

▶관리본부장 겸 생산본부장 이학일

<철근종합건설>

◆상무

▶디자인사업부장 박윤이

조현의 기자 honey@asiae.co.kr