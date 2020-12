BYC 아린 영상 조회수 200만 돌파

[아시아경제 조유진 기자] BYC BYC 001460 | 코스피 증권정보 현재가 295,500 전일대비 1,000 등락률 +0.34% 거래량 163 전일가 294,500 2020.12.02 11:22 장중(20분지연) 관련기사 BYC, KF94 황사방역마스크 출시BYC, 기모 소재 여성 잠옷세트 출시BYC, 기능성 홈웨어 보디히트 출시 close 가 공식 유튜브 채널에서 공개한 전속모델 오마이걸 아린의 영상이 조회수 200만을 돌파했다고 2일 밝혔다.

BYC는 공식 유튜브 채널을 통해 '아린이의 겨울은 BYC로 따뜻주의보' 영상을 지난달 20일 공개했다. 영상 속 아린은 심심한 집콕 라이프 중 BYC 제품들로 겨울을 준비하는 컨셉으로 매력을 과시했다.

아린은 겨울 필수템 ‘BYC 보디히트’, 입을수록 편안한 ‘BYC 속옷’. 탄력짱짱 ‘BYC 스타킹’, 포근한 ‘BYC 프리스’ 등 BYC 제품들로 겨울 스타일링에 나섰다.

BYC는 올해 4월부터 아린과 BYC의 첫 만남, BYC 쇼핑몰 4주년, 광고 촬영 현장, BYC 아린 쿨웨어로 여름나기 등 17가지 컨셉의 다양한 영상을 공식 유튜브 채널에서 공개하며 아린과의 추억을 공유해왔다.

지난 6월 공개한 BYC 쿨웨어와 함께 한 'BYC, 오마이걸 아린이의 여름일기' 영상은 780만뷰를 돌파하며 최대 조회수를 남겼다.

BYC는 아린과의 만남을 재미있는 콘텐츠로 기록하는 등 젊은 세대들과 소통의 장을 넓혀 나가고 있다. 이외에도 BYC와 함께해온 모델들이 담긴 영상과 BYC의 다양한 활동들은 BYC 공식 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브를 통해 확인할 수 있다.

BYC 관계자는 “통통 튀는 매력을 지닌 아린과 BYC의 케미가 영상에 담겨 또 다른 재미를 만들어 냈다”며 “다양한 연령대의 소비자들과의 소통을 넓혀 나가기 위해 다양한 시도를 해 나갈 것”이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr