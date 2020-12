대전 과학벨트 내 태양광 연구센터 건립…‘100㎿급’ 세계 최대 규모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 2023년 대전 국제과학비즈니스벨트에 세계 최대 규모의 ‘태양광 기업 공동 활용 연구센터(이하 태양광 연구센터)’가 들어선다.

대전시는 산업통상부자원부가 추진하는 ‘태양광 양산성 검증 및 차세대 기술개발을 위한 100㎿급 태양광 연구센터’를 지역에 유치했다고 2일 밝혔다.

태양광 연구센터는 지난 7월 정부가 발표한 ‘한국판 그린뉴딜 종합계획’ 중 에너지 분야 핵심사업으로 꼽힌다. 정부는 태양광 셀·모듈 산업을 국가전략산업으로 육성하기 위해 태양광 100㎿급 셀·모듈 파일럿 라인을 구축하고 태양광 기업이 공동으로 활용하는 테스트베드 연구시설을 마련할 계획이다.

앞서 산업부는 태양광 연구센터 건립사업을 추진하면서 지난 9월 한국에너지기술평가원을 통해 전국 지방자치단체를 대상으로 사업자 모집공고를 냈다.

이후 대전과 충북, 광주 등 3개 지자체가 태양광 연구센터 유치전에 뛰어들었다. 이 과정에서 대전은 연구혁신 역량과 입지여건 등에서 평가위원으로부터 높은 점수를 받은 것으로 전해진다.

태양광 연구센터 건립사업은 한국에너지기술연구원이 주관기관을 맡아 사업을 총괄한다. 대전은 대전테크노파크, 충남대, 고려대 등을 참여기관으로 구성해 컨소시엄을 구성했다.

앞으로 태양광 연구센터는 과학벨트 신동지구 내 9840㎡ 규모 부지에 구축될 예정이다. 사업기간은 2023년까지 3년간이며 총사업비는 500억원(국비 253억원, 시비 210억원, 에너지연구원 21억원) 규모다.

시는 태양광 연구센터가 건립되면 태양광 기업이 자사별로 개발한 제품을 양산하기 전에 100㎿급 생산라인을 활용해 공정과 성능을 검증할 수 있을 것으로 기대한다.

