코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 장중 2670선을 돌파하며 장중 사상 최고치 기록을 2거래일만에 또 다시 새로 썼다.

2일 한국거래소에 따르면 오전 9시 53분 현재 코스피는 전장 대비 32.85포인트(1.25%) 오른 2667.10에 거래됐다. 이날 코스피는 전장보다 11.63포인트(0.44%) 오른 2645.88에 개장한 이후 상승 흐름을 이어가다 장중 한때 2670선을 돌파했다. 지수는 지난달 30일 장중 역대 최고치인 2648.66 기록을 또 한번 경신했다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 1281억원, 1134억원 순매도했다. 반면 기관은 2533억원 순매수했다,

이날 코스피 상승 배경에는 반도체 종목 상승에 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 1,600 등락률 +2.36% 거래량 13,115,977 전일가 67,800 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 삼성전자, 7만원 눈앞…SK하이닉스 52주신고가삼성전자, 사장 3명 승진 인사…메모리사업 수장에 이정배(상보)서울시, 5G 융합 '자동차 커넥티드 서비스' 시작 … 교통사고 30%↓ 기대 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 7,000 등락률 +6.97% 거래량 3,879,924 전일가 100,500 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 삼성전자, 7만원 눈앞…SK하이닉스 52주신고가SK하이닉스, 반도체 대표주(생산) 테마 상승세에 2.43% ↑외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승 close 주가는 각각 2.36%, 6.47% 상승했다. 다른 시가 총액 상위 종목 중에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 30,000 등락률 +3.71% 거래량 338,765 전일가 809,000 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (4.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 541,098 전일가 183,500 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 세계 최초 공개…항속거리 500km현대차, 11월 내수 판매 월 7만대 회복…해외는 감소'年 13만대 생산' 그랜저, 98%가 국내서 팔렸다 close (0.27%) 등이 오름세다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 9,000 등락률 -1.13% 거래량 71,249 전일가 793,000 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (-1.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 2,000 등락률 -0.70% 거래량 200,465 전일가 285,500 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (-0.70%) 등은 내림세다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 2.71포인트(0.30%) 오른 894.00를 나타냈다. 개인이 1557억원 순매수한 가운데 외국인과 기관이 각각 437억원, 978억원 순매도했다.

시총 상위 종목 가운데서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 194,800 전일대비 1,000 등락률 +0.52% 거래량 141,354 전일가 193,800 2020.12.02 10:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.26%외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (2.48%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,000 전일대비 800 등락률 +0.88% 거래량 158,635 전일가 91,200 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 외국인 1000주 순매수… 주가 0.33%전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발 close (0.66%) 등이 올랐고, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 158,399 전일가 174,500 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]알테오젠, 하루만에 약세 전환…다시 시총 5위로코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승 close (-2.75%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,000 전일대비 900 등락률 -1.84% 거래량 373,245 전일가 48,900 2020.12.02 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일카카오게임즈, 카카오VX 지분 100만주 500억원에 취득이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (-1.74%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr