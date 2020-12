[아시아경제 문혜원 기자] 귀뚜라미는 편의점 브랜드 세븐일레븐과 협업한 ‘귀뚜라미보일러 핫팩’을 출시한다고 2일 밝혔다.

이 제품은 패키지에 귀뚜라미보일러와 귀뚜라미 캐릭터로 디자인돼 ‘보일러처럼 따뜻한 핫팩’이란 점을 강조했다.

또 부모님 세대의 향수와 젊은 세대의 호기심을 자극하도록 디자인됐다.

수능시험을 하루 앞둔 이날부터 전국 세븐일레븐 매장에서 판매된다.

귀뚜라미는 신선한 재미와 즐거운 추억을 전달할 새로운 협업 제품을 내년에 추가로 선보일 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr