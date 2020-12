호주영주권 포기하고 공군 장교의 길 선택

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]공군 부사관을 전역한 후에 취득한 호주 영주권을 포기하고 공군 학사사관 후보생으로 임관한 소위가 있어 화제다. 주인공은 공군에 임관한 최안나(30) 소위.

1일 공군에 따르면 이날 경남 진주 교육사령부 대연병장에서제145기 학사사관 후보생 임관식을 거행한다고 밝혔다. 임관식은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해 2m 거리 유지, 마스크 착용, 발열 체크 등 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 외부인 초청 없이 진행된다.

196명의 신임 장교들은 필기시험, 신체검사, 면접, 체력검정 등 엄정한 선발 과정을 거쳐 지난 8월 말 기본군사훈련단에 입대했다. 12주간의 훈련 중 마스크 착용과 특별외박 제한 등 코로나19로 인한 어려운 여건 속에서도 강인한 체력과 투철한 군인정신 등을 함양하며 정예 장교로 거듭났다.

부사관 전역 후 취득한 호주 영주권을 포기하고 임관한 최안나(30) 소위는 고등학생 때 공군사관학교 생도를 보며 군인의 꿈을 키웠다. 2013년 제216기 공군 부사관으로 임관해 근무하다 전역했고, 2016년 더 넓은 세계를 경험하고자 호주로 넘어가 영주권을 취득했다. 이후 공군 학사사관 후보생으로진로를 결정하면서 호주 영주권을 포기하고 지난 8월 말 입대했다. 최 소위는 군인의 길을 가려면 대한민국 공군 장교가 되는 것이 어떻겠냐는 아버지의 권유에 따라 이번 학사사관 후보생에 지원해 합격했다.

그는 "해외에 사는 동안에도 국민의 생명과 재산을 지키는 군인이 되는 것을 계속해서 꿈꿔왔다"며 "이번 임관이 국가가 준 두 번째 기회라고 생각하며 조국에 헌신하는 공군 장교가 되고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이 밖에 화제의 인물은 많다. 부사관으로 근무하다 작년 출산 후 한 아이의 엄마가 되어 임관한 유푸른(28) 소위, 병장 전역 후 전문하사를 거쳐 장교로 재임관한 안일운(28) 소위, 등이다.

유 소위는 2017년 제227기 공군 부사관으로 임관해 복무하다 가정을 꾸리고 작년 출산했다. 도전하는 엄마의 모습을 아이에게 보여주고 자신의 역량을 더욱 발휘하고 싶은 마음에 학사사관 후보생에 지원했다. 출산 후 입대로 훈련 기간 체력적으로 힘들었지만, 피나는 노력과 가족들의 응원에 힘을 얻어 힘든 훈련 과정을 무사히 마쳤다.

병사로 복무하던 시절, 자신을 전문하사로 이끌어 주고 가족처럼 따뜻하게 대해준 주임원사의 리더십을 본받아 부서원에게 선한 영향을 주는 장교가 되기로 했다. 그는 전문하사로 근무하며 임무 수행으로 바쁜 와중에도 틈틈이 학사사관 후보생 시험을 준비한 끝에 합격했다.

안 소위는 "병사, 부사관으로 근무했던 경험을 밑거름 삼아 부하를 이해하고 도울 수 있는 겸손한 자세로 임무 완수에 최선을 다하겠다"고 소감을 피력했다.

한편 임관식에서는 신해성(26) 소위가 국방부장관상을, 이태현(24) 소위가 합동참모의장상을, 박지환(26) 소위가 공군참모총장상을 각각 수상한다.

이성용 공군총장은 신임 장교들에게 "조국을 위한 헌신과 숭고한 국방의 의무를다하기 위해 공군 장교의 길을 택한 여러분을 진심으로 환영한다"며 "각자가 가진 잠재력을 마음껏 발휘하여 대한민국과 공군 발전에 크게 기여하는 리더로 성장하길 바란다"고 당부했다.

