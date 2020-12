"개 데리고 오면 어떡하냐" 안내견은 도대체 어디로 가야 하죠

롯데마트, 고성 지르며 안내견 출입 거부 논란

靑 청원·롯데마트 등에 민원 글 이어져

네티즌들 "직원 교육 제대로 해라"

안내견학교 "안내견에 더 많은 배려와 관심 필요"

[아시아경제 한승곤·김영은 기자] 최근 서울의 한 마트에서 훈련 중인 안내견과 '퍼피워커'의 입장을 막아서며 고성을 지른 사례가 발생해 논란이 일고 있다. 이에 안내견 문화 개선 및 관련 법 등을 개정해야 한다는 목소리가 이어지며 공분이 계속되고 있다.

지난달 29일 인스타그램에는 이날 서울 롯데마트 잠실점에서 매니저로 보이는 직원이 훈련 중인 장애인 보조견 표지를 부착한 안내견과 퍼피워커의 입장을 막으며 고성을 질렀다는 게시글이 올라왔다.

퍼피워커(puppy walker)는 시각장애인이나 청각장애인의 안내견이 될 강아지를 돌봐주는 자원봉사자를 뜻하는 말로, 이들은 법적으로 공공장소 출입이 가능하다.

게시글을 작성한 목격자는 "(퍼피워커와 안내견이) 입구에서 출입 승인을 받고 들어왔는데 (직원이) 다짜고짜 '장애인도 아니면서 강아지를 데리고 오면 어떡하냐'고 소리를 질렀다"라며 "강아지는 불안해서 리드줄을 다 물고 아주머니(퍼피워커)와 딸은 우셨다. 아무리 답답해도 정중히 안내를 드려야지 남들 다 보는 자리에서 언성을 높일 필요가 있었나"라고 당시 상황을 설명했다. 글과 함께 올라온 사진에는 큰 소리에 겁을 먹어 움츠린 듯한 안내견의 모습이 담겨 있었다.

장애인복지법 제40조에 따르면 누구든지 보조견 표지를 붙인 장애인 보조견을 동반한 장애인이 대중교통수단을 이용하거나 공공장소, 숙박 시설 및 식품접객업소 등 여러 사람이 다니거나 모이는 곳에 출입하려는 때에는 정당한 사유 없이 거부해서는 안 된다.

이는 지정된 전문훈련기관에 종사하는 장애인 보조견 훈련자 또는 장애인 보조견 훈련 관련 자원봉사자가 보조견 표지를 붙인 장애인 보조견을 동반한 경우에도 마찬가지로 적용된다.

정당한 사유 없이 이들의 공공장소 출입을 막아서면 300만 원 이하의 과태료가 부과된다. 하지만 과태료는 벌금과 같은 형법상 형벌이 아니기 때문에 납부자에게 전과가 남거나 재판을 거치지 않으며, 지방자치체 재량으로 처분되는 경우도 발생해 가벼운 위반 사례로 여겨지는 경우가 많다. 이에 장애인복지법 위반 시 과태료가 아닌 벌금 처벌을 하는 등 처벌을 강화해야 한다는 지적도 제기되고 있다.

논란이 거세지자 지난달 30일 롯데마트 측은 공식 인스타그램 계정을 통해 "롯데마트 잠실점을 내방한 퍼피워커와 동반고객 응대 과정에서 견주님의 입장을 배려하지 못한 점을 인정하며 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다"는 사과문을 올렸다.

이어 롯데마트는 "이를 계기로 롯데마트는 장애인 안내견뿐만 아니라 퍼피워커에 대한 지침 및 현장에서의 인식을 명확히 하고 긴급 전사 공유를 통해 동일 사례가 발생하지 않도록 적극 대처할 것을 약속드린다"라고 밝혔다.

하지만 그럼에도 여론의 공분은 쉽게 사그라지지 않고 있다. 지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에는 '롯데마트 장애인 안내견 거부, 언성 높여 봉사자 눈물'이라는 청원 글이 올라왔다.

청원인은 "국회도 들어가는 안내견이 마트를 못 들어가는 게 말이 되느냐"며 "꼭 처벌 받게 해 주시고 안내견 인식개선에 힘써주셔서 다시는 이런 일이 반복되는 일이 없었으면 한다"고 밝혔다. 해당 청원은 1일 오전 9시 기준 640명이 동의하는 등 사전 동의 기준 인원인 100명 이상의 동의를 얻어 관리자의 검토를 통해 청원 공개를 앞두고 있다.

또한 송파구청 홈페이지의 민원 게시판에도 이틀 동안 60개 이상의 관련 게시글이 올라오는 등 민원이 이어지고 있으며, 민원 작성자들은 마트 측 과태료 부과 및 직원교육, 당사자에 대한 진정성 있는 사과 등을 요청하고 있다.

또 다른 네티즌들은 온라인 커뮤니티 등에서 '국민신문고에 송파구청 정식 민원을 제기했다', '앞으로 롯데 불매합니다', '너무 안타깝고 분통 터진다', '배려는 못해도 모욕은 주지 말았어야지' 등의 반응을 보이고 있다.

이와 관련해 삼성화재 안내견학교 관계자는 "안내견들도 안내견으로 태어나는 것이 아니고, 하루아침에 안내견이 되는 것이 아니라서 훈련 과정이 필요하므로 퍼피워커와 함께 훈련 중인 안내견들을 많이 배려해주셨으면 좋겠다"라며 "아직 퍼피워커를 생소하게 여기시는 분들도 많은 것으로 알고 있는데 앞으로는 더 많이 알아주시고 관심 가져 주시면 좋을 것 같다"라고 전했다.

