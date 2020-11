미국, 자국내 정박 중인 中 선원 공산당 가입여부 조사…중국 강력 반발

[아시아경제 성기호 기자] 미국 당국이 미국 내 항구에 정박 중인 중국 선박의 선원들에 대한 중국공산당 당원 여부를 조사하고 있다고 중국언론이 30일 보도했다.

중국 언론 "미국 유관 기관이 중국 선박 선원들에 대해 공산당 가입 여부를 묻는 조사를 진행하고 있다"면서 "이런 조사는 수 시간 동안 진행되고, 또 반복적으로 이뤄진다"고 주장했다. 또 선박뿐 아니라 미국으로 운항하는 항공기 승무원들 역시 같은 조사를 받았다고 전했다.

이 언론에 따르면 지난 9월부터 이달 11일까지 중국 선박 21척과 항공기 16편의 선원과 승무원들이 공산당 가입 여부를 묻는 조사를 받았다.

중국 외교부는 보도가 사실이라고 확인하면서 이런 행위는 양국관계를 훼손할 뿐이라고 비판했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "미국 측의 이런 법 집행은 이데올로기적 대립을 부추기고, 양국 간 정상적인 인적 교류를 훼손한다"면서 "이는 중국에 대한 심각한 정치적 도발"이라고 지적했다.

화 대변인은 이어 "중국은 미국이 조속히 잘못된 조치를 바로잡고, 이데올로기적 대립을 조장하는 것을 그만두기를 바란다"며 "만약 미국이 계속 도발을 이어간다면 중국도 대등한 반격 조치에 나설 것"이라고 경고했다.

