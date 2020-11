한국거래소는 30일 앱코와 엔에프씨 등 2개사의 코스닥 신규 상장을 승인했다고 밝혔다.

두 회사의 주식 거래 개시일은 12월2일이다.

앱코의 공모가는 2만4300원, 엔에프씨는 1만3400원이다.

2001년 설립된 앱코는 게임용 키보드, 마우스, 헤드셋 등 국내 게이밍 기어(게임 관련 주변기기) 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있다.

엔에프씨는 2007년 '자연의 친구들'이라는 개인 회사로 시작해 현재 화장품 소재 개발과 화장품 제조자개발 생산(ODM) 등의 사업을 하고 있다.

