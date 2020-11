백군기 용인시장 "현장중심 밀착행정을 펼쳐 달라"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 시청 간부 공무원들에게 현장중심의 밀착행정을 펼쳐 달라고 당부했다.

백 시장은 30일 간부 공무원들과의 티타임에서 "책상 위의 행정이 아니라 현장에 직접 뛰어들어 일이 돌아가는 과정을 살피는 현장 밀착형 행정을 펼쳐 달라"고 주문했다.

또 "몸으로 뛰어 현장을 알아야 시민들이 겪는 고통을 공감할 수 있으며 시민의 관점에서 해결책도 찾을 수 있다"며 "모든 공직자들은 내가 시장이라는 주인의식을 가지고 공직자로서의 사명을 완수해 달라"고 덧붙였다.

이는 탁상행정이 아닌 현장행정을 통해 본질적인 답을 찾아야 한다는 것을 강조한 것으로 보인다.

백 시장은 아울러 "용인의 생명줄이나 다름없는 경안천이 쓰레기가 방치되고 편의시설이 훼손돼 관리가 허술하다는 지적이 있다"며 "이를 효율적으로 관리할 수 있도록 일원화된 체계를 구축하라"고 지시했다.

백 시장은 취임 후 현장 행정을 통한 시민과의 교감에 최우선 무게를 두고 시정에 반영하기 위해 민원 현장 방문, 취약계층과의 데이트 등 현장 중심의 열린 행정을 펼쳐왔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr