내년 '유엔평화유지 장관회의' 준비위 개최

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]내년 한국에서 개최되는 '2021 유엔 평화유지 장관회의' 성공적 개최를 위한 준비위원회 제2차 회의가 30일 개최됐다

이날 강경화 외교부 장관과 서욱 국방부 장관 공동주재로 국방부 청사에서 열린 회의에는 국무조정실, 국가정보원, 합참, 보건복지부, 과학기술정보통신부 등 9개 부처 차관보급 인사들이 참석했다.

참석자들은 국내ㆍ외 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황과 유엔 및 회원국의 의견을 종합적으로 고려해 회의 일정과 개최 방식을 조정하는 방안을 논의했다.

유엔 평화유지활동에 대한 각국의 기여 확대를 도모하는 이번 장관회의 취지를 고려해 주최국으로서 유엔이 필요로 하는 실질적인 기여 공약을 발굴하고, 회원국의동참을 유도하기 위한 부처 간 협력을 강화하기로 했다고 국방부는 전했다.

회의에서 강 장관은 "우리는 책임 있는 국제사회의 일원으로서 코로나19 여파로고조된 국제 협력의 위기를 극복하고, 포스트 코로나19 시기에 더욱 견고한 국제평화 질서 마련에 기여코자 한다"며 "내년 회의의 성공적 개최를 통해 평화유지활동의효과성ㆍ적실성을 높이고, 국제사회의 공조와 협력 복원의 모멘텀을 만들어나가야 한다"고 강조했다.

서 장관은 "아시아 최초로 개최되는 내년 회의는 포스트 코로나19 시대의 국제안보와 평화유지활동 현안에 대한 심도 있는 논의의 장이 될 것"이라며 "이번 회의의 대주제인 '기술과 의료' 관련 우리의 강점을 부각할 수 있는 기여 방안을 제시해국제적인 협력과 연대를 선도해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

유엔 평화유지 장관회의는 유엔의 평화유지활동 분야의 최고위급 회의체로, 154개국 국방ㆍ외교장관과 국제기구 대표, 민간 전문가 등을 초청해 당면 현안과 각국의 기여 공약을 발굴ㆍ점검하고자 2015년 출범했다.

