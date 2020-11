키움증권, 2021년 내년 증시 및 산업 대 전망…'2021 키움 리서치 슈퍼위크' 진행

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 특별 생방송 2021년 증시 및 산업 대 전망(키움 리서치 슈퍼위크)을 온라인으로 공개한다고 30일 밝혔다.

키움증권 채널K에서 방영하는 ‘2021 키움 리서치 슈퍼위크’는 김지산 리서치센터장, 서상영 투자전략팀장, 이종형 기업분석팀장 등 키움증권 리서치센터 연구원들이 출연하여 국내외 증시 및 산업을 분석한다.

이번 특별생방송은 11월 30일부터 12월 9일까지 매일 오전 9시 15분에 1부, 9시 40분에 2부가 방영되며 김지산 리서치센터장의 내년 전기전자 업종 주요 이슈와 탑픽, 서상영 팀장의 국내증시를 관통하는 핵심 이슈와 투자전략, 이종형 기업분석팀장의 철강업종 전망 그리고 각 애널리스트들이 출연하여 국내증시의 주요 산업들의 내년도 전망과 체크포인트까지 짚어준다.

단, 12월 3일은 대학수학능력시험이기 때문에 10시 15분에 시작한다.

키움증권 관계자는 “최근 종합주가지수가 사상 최고가를 기록함에 따라 내년도 주식시장 방향성 및 주도 업종에 대한 개인투자자들의 관심이 높아지고 있다”며 “이번 특별 방송은 투자자들이 실제 투자 판단에 도움이 될 수 있도록 키움증권 리서치센터 연구원들이 업종 탑픽도 제시하는 귀중한 시간이 될 것”이라고 말했다.

이번 방송은 키움증권 영웅문4(HTS), 영웅문S(MTS), 유튜브채널 등에서 동시 생중계 되며 추후 VOD로 다시 볼 수 있다.

한편 키움증권은 11월 26일부터 12월 27일까지 유튜브 구독자 10만명 돌파 기념 이벤트를 진행하며 추첨을 통해 백화점 상품권(140명), 커피쿠폰(200명), 아이스크림쿠폰(100명)을 지급할 예정이다. 자세한 사항은 키움증권 홈페이지를 참조하면 된다.

