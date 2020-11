대학혁신 사업 성과가 줄줄이 나오네 … ‘신라대 엑스포’ 개최

대학혁신지원사업단, 30일부터 ‘2020 ONTACT 신나는 신라! 학생성공 엑스포’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석)는 11월 30일부터 12월 11일까지 ‘2020 ONTACT 신나는 신라! 학생성공 엑스포’를 연다.

신라대 대학혁신지원사업단이 마련한 이번 행사는 코로나19 장기화에 따라 구성원과 지역사회의 안전을 지키기 위해 비대면 온라인 방식으로 진행된다.

신라대는 올해 추진한 교육부 대학혁신지원사업 운영성과를 영상으로 제작해 지역사회와 전국 대학교에 알릴 예정이다.

대학혁신지원사업단은 ‘4차 산업혁명 시대 사회변화에 대한 전문가 강연’과 학생들이 참여한 ‘캡스톤디자인 경진대회 및 학생성공 UCC 경진대회 수상작’ 영상을 신라대 사이버대학 e-Class와 대학혁신지원사업단 유튜브 채널을 통해 공개한다.

사업단은 행사 기간 ▲학생 모니터링단 활동 영상 ▲교양 연계 체험형 비교과 프로그램 ▲교과 맞춤형 피어 튜터링 ▲취창업 희망봉 창업스터디 ▲생명존중위기상담시스템 등 70여 종의 영상을 게시하며 대학혁신지원사업 추진 성과를 소개할 계획이다.

신라대 대학혁신지원사업단 관계자는 “대학혁신지원사업 성과를 널리 알리고, 급변하는 4차 산업혁명 시대에 필요한 문제해결 능력을 갖춘 인재를 육성하기 위해 탄탄한 교육과정 개발과 학업 동기를 촉진할 다양한 프로그램을 지속 운영할 계획”이라고 말했다.

