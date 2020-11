신풍제약·빅히트 등 코스피200 편입에 주가 강세

[아시아경제 송화정 기자] 코스피200 지수에 신규 편입된 종목들이 편입 기대감에 주가가 상승세를 타고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 119,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 셀트리온 잠깐 쉬었죠? 빠르게 급등할 관련 株! 딱 오늘만 드립니다!3차 대유행 시작! 빠르게 잡아야 할 진단키트 대장株! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 120,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입코스피 연일 사상 최고치에 증권주 신고가 속출2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close , 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 174,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “빅히트, 4분기 실적 서프라이즈 전망”BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입빅히트, 이시간 주가 -1.39%.... 최근 5일 개인 18만 7455주 순매도 close , 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 99,300 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고삼양식품 3분기까지 벌어 들인 영업익, 작년 한해 넘어섰다 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 12,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,650 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입한화 방산3社, '미래형 최첨단 무기체계' 선보인다한화시스템, 국내 최초 국방 'AI참모' 개발 착수 close , 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 125,500 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입씨에스윈드, 커뮤니티 활발... 주가 2.82%.[클릭 e종목] "씨에스윈드, 바이든 시대 준비를 위한 유증 결정" close 등이 전일 상승세로 마감했다. 신풍제약은 전거래일 대비 7.89% 상승한 12만8500원에 거래를 마쳤고 키움증권은 6.67% 상승했다. 삼양식품 5.74%, 한화시스템 3.86%, 씨에스윈드 2.39%, 빅히트 1.15% 각각 올랐다.

이들 종목은 12월 정기변경에서 코스피200에 편입됐다. 한국거래소는 지난 25일 코스피200, 코스닥150, KRX300 지수의 구성종목 정기변경 결과를 발표했다. 이번 변경에서는 신풍제약, 키움증권, 빅히트, 한화시스템, 삼양식품, 씨에스윈드 외에 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 47,500 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀, 최대주주 두산서 두산중공업으로 변경BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입두산퓨얼셀, 두산연강재단 우선주 227만주 매각 close , 대웅 대웅 003090 | 코스피 증권정보 현재가 26,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,900 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입대웅, 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 14.45% ↑11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close , 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 4,355 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,260 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입남선알미늄, 주가 4390원.. 전일대비 0.46%코스닥 추락해도 정치테마주 '후끈' close , 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입[클릭 e종목]"지누스, 반덤핑 리스크 해소에도 과도한 성장성 우려"11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close 등 10개 종목이 신규 편입됐다. 반면 동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입동아쏘시오홀딩스, 콜드체인(저온 유통) 테마 상승세에 7.12% ↑동아쏘시오홀딩스, 콜드체인(저온 유통) 테마 상승세에 5.98% ↑ close , 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 10,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,800 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입뜨겁게 달아오른 철강주세아베스틸, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.32% ↑ close , 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 331,000 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입소외됐던 배당주, 다시 뜬다1분기 호실적 식품株…하반기도 '푸짐' close , BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,495 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,735 2020.11.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [유통핫피플]"해외사업 TF 출격…K편의점 수출에 앞장"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close 등 10개 종목이 제외됐다. 이번 정기 변경 결과는 다음달 11일부터 반영된다.

코스피200서 편출된 종목은 주가가 약세를 보였다. 동아쏘시오홀딩스는 전일 2.33% 하락하며 4거래일 연속 약세를 지속했고 세아베스틸은 1.85%, 롯데푸드는 0.91% 하락하며 이틀 연속 파란불이 들어왔다. BGF는 5.07% 하락 마감했다.

정기변경과 관련해 편입 종목을 매수하고 편출 종목을 매도하는 트레이딩 전략은 효과적이라는 분석이다. 강현정 교보증권 연구원은 "2016년 6월부터 5개 연도를 살펴봤을 때 코스피200 정기변경 이벤트에 기반한 단기 트레이딩 전략의 효과는 계속됐다"면서 "거래소의 정기변경 발표일 기준 20영업일 전후를 살펴보면 편입 종목을 매수하고 편출 종목을 매도하는 포트폴리오는 발표일 이전부터 상승하기 시작해 약 10~11영업일 정도 후인 정기변경 반영일까지 누적성과가 최고에 달했다"고 말했다.

특히 이번에 특례 편입된 빅히트의 지수 편입 효과가 기대된다는 의견이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "코스피200 편입 종목 중 20일 평균 거래대금 대비 패시브 유입 비율이 높은 종목은 삼양식품, 키움증권, 한화시스템, 지누스, 대웅 순"이라며 "특례 편입 종목인 빅히트에서 인덱스 효과가 관찰될 수 있다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr