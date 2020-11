"2025년까지 주택용 화재경보기 80% 설치 목표"

소방청, 지난해 설치율 전국 56% 그쳐 … 대국민 홍보 전개

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 전국적으로 주택용 화재경보기 설치를 늘리기 위해 대국민 홍보활동을 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 정책은 한국이 초고령사회에 진입할 것으로 예상되는 2025년까지 주택용 화재경보기 설치율을 최소 80% 이상으로 끌어올린다는 목표로 마련됐다.

소방청에 따르면 2017년 주택용 화재경보기 설치가 의무화된 이후 설치율은 연평균 약 8%포인트씩 상승했으나 작년 기준 전국 설치율은 56%에 머무르고 있다.

소방청은 주택용 화재경보기의 필요성에 대한 국민 공감대를 형성하고 자발적 설치를 유도한다는 전략이다.

이를 위해 시·도 릴레이 춤 따라하기(커버댄스) '화재경보기 설치하숑' 캠페인을 진행하고, '화재감지기 덕분에' 수기 공모전도 개최할 계획이다. 또 실제 화재경보기가 부착된 입체형 홍보 포스터를 제작해 전통시장 등에 배포하고 '우리 동네 화재경보기 알리기 홍보단'을 운영하기로 했다.

온라인 광고를 패러디해 쉽고 재미있게 구성한 '화재경보기 설치 참 쉽죠' 영상, 화재경보기에 관한 모든 것을 설명하는 리플릿, 화재경보기 포스터 SNS 공유 이벤트 등의 홍보도 병행한다.

신열우 소방청장은 "주택용 화재경보기에 대한 국민인식 변화로 화재경보기 설치가 확대되고 인명피해가 줄어들기를 바란다"며 "미디어 환경의 변화에 맞게 친근한 이미지와 쉬운 설명으로 만든 홍보물을 지속적으로 보급하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr