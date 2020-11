충남, 민간건설 지역 업체 참여율 ‘저조’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 민간건설 부문의 지역 업체 참여율이 저조한 것으로 나타났다.

25일 충남도에 따르면 지난해 기준 도내 전체 건설공사 규모는 13조5586억원으로 집계된다.

발주주체별로는 민간 9조141억원(66.5%), 공공기관 4조5445억원(33.5%)로 구분된다. 이는 전기와 정보통신, 소방건설을 제외한 수치다.

지역별 발주현황에선 천안, 아산, 서산, 당진의 건설공사 규모가 9조5122억원으로 충남 전체 건설공사의 70% 비중을 차지했다. 특히 이들 4개 지역의 민간 건설공사는 7조3914억원인 것으로 조사된다.

문제는 천안 등 4개 지역의 민간건설 공사 수주율이 17.3%에 그친다는 점이다. 이는 충남지역 전체 민간공사 수주율 19.6%보다 2.3%p 낮은 수치다.

특히 석유화학 관련 산업시설이 집적돼 있는 서산은 플랜트 신·증축 등 민간건설공사(총 3조525억원)가 활발하게 추진되는 반면 지역 업체의 수주금액은 1540억원(5%)에 불과했다.

이처럼 지역에서 이뤄지는 공사에서 지역 업체의 수주율이 낮은 데는 공동주택 등 대형건축 공사를 시행할 수 있는 대형건설사가 전무하다시피하고 외지업체의 진입장벽이 낮은 것이 가장 큰 원인으로 꼽힌다.

또 플랜트 등 산업설비 공사의 경우 주로 대기업과 기존 협력사 간 수주가 이뤄지는 점도 주된 원인으로 지목된다.

이에 도는 지역 건설업체 수주율을 높이기 위한 방안으로 태스크포스(TF)를 구성해 가동하면서 정기적인 수주율 모니터링과 도-시군 합동점검을 병행할 방침이다.

박연진 도 건설교통국장은 “민간 건설공사의 경우 지역 업체 참여가 법적으로 보장되지 않아 인허가 단계에서 사업시행자와 협의를 통해 지역 업체 참여를 유도해야한다”며 “이를 위해선 시·군의 적극적인 협조가 무엇보다 중요하다는 판단”이라고 말했다.

