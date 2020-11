메릴랜드 주지사 부인, 한국문화 알린 공로로 정부 훈장 받아

유미 호건 여사 동백장 수여

[아시아경제 나주석 기자] 래리 호건 미국 메릴랜드 주지사의 부인인 한국계 유미 호건 여사가 24일(현지시간) 한국 문화를 알린 공로 등을 인정받아 한국 정부로부터 훈장을 받았다.

메릴랜드 주정부와 외신 등에 따르면 호건 여사는 이날 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 동백장을 받았다. 이 자리에는 호건 주지사와 이수혁 주미대사 등이 참석했다. 동백장은 국민훈장 3등급으로 정치ㆍ경제ㆍ사회ㆍ교육ㆍ학술 분야에 공적을 세운 인사를 대상으로 수여하는 훈장이다.

호건 여사는 메릴랜드 주정부의 태권도의 날 지정이나 코리아타운 건설, 한국전 참전 용사 기념식 마련 등 한국 문화를 알리는 데 힘을 써왔던 것으로 알려졌다.

호건 여사는 "다양한 세대의 한국계 미국인을 한데 모으고 한국 문화와 유산의 가치, 아름다움을 알리는 것을 내 임무로 삼았다"며 "이 상은 내가 아닌 우리 공동체의 성공을 기리는 것"이라고 소감을 밝혔다.

이 대사는 "호건 여사는 메릴랜드에서 한국 문화를 알리는 데 중추적 역할을 했다"고 감사의 뜻을 표했다.

이외에도 호건 여사는 올해 메릴랜드주가 한국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단 키트를 긴급 공수하는 과정에서 상당한 역할을 했다.

다만 최근 이 진단키트가 미국 정가의 논란의 대상이 되기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일 극우 성향 온라인매체 브레이트바트 기사를 공유하며 "이 이름뿐인 공화당원(RINO)은 결코 기대를 채울 수 없다"면서 "호건은 큰돈을 들여 산 결함 있는 진단키트처럼 형편없다"고 비판했다.

하지만 호건 주지사는 "진단키트에 관해 근거 없는 소문과 노골적인 허위 주장이 있었다"며 "한국산 진단키트는 코로나19와의 싸움에서 가장 위대한 성공 사례 중 하나를 대표한다"고 반박했다.

호건 주지사는 미 공화당 소속으로 차기 잠룡군에 포함된 인물이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 호건 주지사를 겨냥한 것은 차기 대선 잠룡으로 꼽히는 호건 주지사를 견제했다는 지적도 나온다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr