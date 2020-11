아스트라제네카-옥스퍼드 "코로나 백신, 평균 70% 예방효과"

[아시아경제 김혜민 기자] 영국 옥스퍼드대와 다국적 제약사 아스트라제네카가 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 평균 면역 효과가 70%라는 결과가 나왔다고 블룸버그가 23일(현지시간) 보도했다.

3상 임상시험 초기 데이터 분석 결과 임상시험 참가자의 평균 70%에서 코로나19 감염을 막는 것으로 나타난 것이다. 연구팀은 영국과 브라질에서 절반씩, 2만3000명을 대상으로 시험을 진행했다.

그 결과 백신을 2회 접종한 참가자 중에서 코로나19 확진자는 30명, 가짜약을 투약받은 이들 중에서는 101명의 확진자가 나왔다. 연구팀은 이를 토대로 코로나19 백신의 면역 효과가 평균 70%라고 설명했다.

블룸버그는 면역효과가 95%에 이르는 화이자나 모더나 백신에 비하면 낮은 수준이라고 전했다. 하지만 옥스퍼드대-아스트라제네카는 이 백신 역시 투약 방법에 따라서는 면역효과가 90%까지 올라간다고 밝혔다.

아스트라제네카는 이날 보도자료에서 "백신의 효과성과 안전성은 코로나19에 대해 매우 효과가 있음을 확인하는 것"이라며 "공중보건 위기에 즉각적인 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

보건복지부와 SK바이오사이언스는 아스트라제네카와 코로나19 백신의 국내 및 글로벌 공급을 위한 3자 협력의향서를 체결한 바 있다. 이에 따라 이 백신은 국내에도 공급될 전망이다.

BBC는 면역효과는 상대적으로 실망스러운 결과지만, 보관·유통이 편리하고 값이 저렴한 것이 장점이라고 설명했다.

