[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 무안신협(이사장 전양태)은 지난 18일 무안읍 초당요양병원과 현경면 새희망복지센터를 방문해 이불과 전기장판을 전달하는 나눔 캠페인을 벌였다고 23일 밝혔다.

온 세상 나눔 캠페인은 지역사회와 함께 울고 함께 웃는 신협의 가치를 잘 나타낸 대표적인 사회공헌활동이다.

전양태 이사장은 “최근 코로나19의 장기화로 경제 상황이 어렵고 소외계층의 경제상황도 좋지 않다”며 “우리 신협이 지역사회공헌 활동에 앞장서 주변의 이웃에게 항상 희망이 될 수 있는 신협이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

