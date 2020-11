스와니코코, 이너뷰티로 사업영역 확장…'피부 속까지 케어'

롯데·현대홈쇼핑 대표상품 ‘닥터 슈퍼베리 석류콜라겐 with 히비스커스’ 판권 취득

이너뷰티 사업영역 확장 통해 코스메틱 사업과 시너지 강화

[아시아경제 박형수 기자] 브레인콘텐츠의 화장품 자회사 스와니코코가 미래 경쟁력을 확보하기 위해 이너뷰티 브랜드 판권을 취득하고 사업영역을 확대한다.

천연화장품 브랜드 스와니코코는 홈쇼핑 유명 이너뷰티 브랜드로 알려진 ‘닥터 슈퍼베리 석류콜라겐 with 히비스커스’ 독점 판권을 취득하고 23일부터 판매한다.

‘닥터 슈퍼베리 석류콜라겐 with 히비스커스’는 여왕의 열매라 불리는 석류 농축액을 기초로 석류와 저분자 피쉬 콜라겐 그리고 히비스커스를 주요성분으로 하는 먹는 콜라겐 제품이다. '식물성 에스트로겐의 보고'라 불리는 이란산 석류와 '여신의 꽃'으로 알려진 독일산 히비스커스 성분이 포함됐다.

스와니코코는 오픈마켓, 소셜커머스, 종합쇼핑몰 등 온라인에서 우선 판매하고 오는 25일에는 롯데홈쇼핑 방송을 통해 판매한다.

이승우 스와니코코 대표는 "최근 피부건강뿐만 아니라 피부 속 건강도 함께 추구하는 이너뷰티에 대한 관심이 커지고 있다"며 "닥터 슈퍼베리 석류콜라겐 젤리스틱은 이미 홈쇼핑 등을 통해 소비자 사이에서 널리 알려진 이너뷰티 대표 브랜드"라고 소개했다.

이어 "앞으로 코스메틱 사업과 시너지를 낼 수 있는 이너뷰티 사업으로 영역을 확장할 계획"이라고 덧붙였다.

