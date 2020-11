한국마사회 부산경남경마공원, ‘신규·교차’ 마주 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 부산경남지역본부는 오는 12월 2일까지 2020년도 마주를 모집한다.

등록형태에 따라 신규등록과 교차등록 2가지로 구분해 마주를 모집한다.

신규등록 모집은 부산경남경마공원에서 마주로서 첫 활동을 희망하는 대상자이고, 교차등록은 최근 3개년 활동실적이 있는 서울경마공원 마주 중 일정 조건을 충족하는 대상이다.

모집유형은 개인, 법인, 조합 등 다양하다. 개인뿐 아니라 지자체, 지방공기업 등 법인 마주와 5명 이상의 구성원이 조합을 결성한 조합 마주 등 마주로서 활동을 희망하고 자격요건을 갖춘 개인이나 단체는 신청할 수 있다.

신청자격은 한국마사회법과 관련 규정에 따른 마주 등록 제한 대상자가 아니어야 하며, 경주마 구입과 위탁관리비 부담을 위한 경제적 능력을 보유한 자 등이다. 모집유형별 세부 신청자격은 모집공고문을 통해 확인할 수 있다

신청서 접수는 12월 2일 오후 5시까지 방문하거나 우편을 통해 가능하다. 경제적·법적 자격심사와 등록심의위원회를 거쳐 부산경남경마공원 마주로 등록된다.

모집공고와 신청양식은 한국마사회 홈페이지나 부경본부 경주자원관리부에서 안내한다.

