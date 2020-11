G마켓, 'BTS 프레스티지 패션돌' 판매…가격은?

‘러브 유어셀프 결 앤서’ S버전 콘셉트 사진 속 글램룩 패션 재현

[아시아경제 임혜선 기자] 지(G)마켓이 글로벌 완구사 마텔에서 제작한 'BTS 프레스티지 패션돌'을 23일부터 판매한다.

'BTS 프레스티지 패션돌'은 BTS 정규 3집의 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’의 S버전 콘셉트 사진에서 영감을 받은 제품이다. 콘셉트 사진 속 RM, 슈가, 진, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 일곱 멤버가 착용한 글램 룩 패션을 재현한 것이 특징이다. 크기는 약 29cm이며, 13개의 관절이 있어 팬들이 BTS의 안무나 사진 포즈 등을 표현할 수 있다. 패키지에 멤버 별 이름이 새겨져 있어 소장 가치를 더했다. 각 멤버 별 1000개 한정 수량으로 선보인다.

‘BTS 프레스티지 패션돌’과 핸드메이드 한복 인형 전문 기업 ‘단장’의 장인들이 수작업을 통해 제작한 패션돌 사이즈 전용 한복 의상 제품도 만나볼 수 있다. 단장 한복 의상 제품은 착장 서비스를 제공하며, 종류 별로 100개 한정 수량으로 판매한다.

가격은 ‘BTS 프레스티지 패션돌’이 5만9900원, ‘단장 한복 착장 상품’은 14만8000원이다. 해외 팬들을 위해 역직구샵인 G마켓 ‘글로벌샵’에서도 동시에 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr