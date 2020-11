국민의힘, 가덕도 신공항 논란에…"공식 대응할 사안 아냐"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 22일 '가덕도 신공항' 논란과 관련해 "공당이 공식 대응할 사안이 아니다"라고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 국회 브리핑에서 가덕도 신공항에 대한 질문을 받자 "김해신공항 백지화라고 단 한 명의 공무원도 공식 발표한 사람도 없다"며 이같이 말했다.

배 대변인은 김수삼 김해신공항 검증위원장의 발언 등을 볼 때 김해신공항 검증위의 입장도 정리된 것이 없어 보인다면서 "지금 어떤 공항을 하느냐, 취소하느냐까지 가는 것은 논리적 비약을 두세 번 하는 것"이라고 밝혔다.

배 대변인은 당내 부산·경남(PK), 대구·경북(TK) 의원들의 입장차가 불거지는 상황에 대해서는 "지역의 논리가 있어서 그렇게 할 수 있다고 본다. 당의 공식 입장과는 거리가 있다"고 말했다. 그러면서 "여당이 불을 지르려고 하는데, 다 같이 불을 끌 생각을 해야 한다"고 강조했다

