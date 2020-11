경기소방, 주택용 소방시설 의무 설치 홍보 영상 제작

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 주택용 소방시설 의무설치 홍보 영상을 제작했다.

경기소방본부는 구독자 195만명의 개그맨 유튜버 '엔조이 커플'(손민수·임라라)과 '주택용 소방시설은 선택이 아닌 필수'라는 홍보영상을 제작했다고 22일 밝혔다.

이번 영상은 여자친구 집에 놀러 간 남자친구가 여자친구 집에 주택용 소방시설이 설치되지 않은 것을 발견해 갈등을 빚는 내용을 개그맨 특유의 재치와 연기로 재미있게 표현했다.

기존의 딱딱한 공익광고가 아닌 흥미 요소를 가미해 제작해 도민들이 주택용 소방시설 의무 설치의 필요성과 설치 기준에 대해 재미있고, 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

주택용 소방시설은 소화기와 주택화재경보기(단독경보형감지기)를 말하는 것으로 주택화재로 인한 인명피해를 줄이기 위해 일반주택(단독ㆍ다가구ㆍ연립ㆍ다세대 주택)에 의무적으로 설치해야 한다.

경기소방본부는 이번 영상을 본부 및 소방서 홈페이지, 유튜브(https://youtu.be/TTQC72LObbE) 등 사회관계망서비스(SNS)에 게재한다. 또 수원역 전광판, G-BUS에 송출하는 등 온오프라인에 걸친 다양한 매체를 통해 대대적으로 홍보할 계획이다.

경기소방본부 관계자는 "2017년 2월부터 소방시설법(제8조)이 시행됨에 따라 모든 주택에는 주택용소방시설이 설치돼야 한다"며 "주택에 거주하는 도민 모두 화재에 대한 경각심을 갖고, 주택용 소방시설을 설치해 달라"고 당부했다.

