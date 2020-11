탈모 고민하는 2030세대 늘었다…관련 매출 52% 증가

[아시아경제 임혜선 기자]최근 스트레스와 외부 환경적 요인으로 탈모 고민을 호소하는 젊은 세대가 늘어나면서 관련 상품 매출이 증가하는 추세다.

22일 유통업계에 따르면 CJ올리브영이 올해(1월 1일부터 11월 19일) 매출을 분석한 결과, 탈모 및 두피 관리 샴푸 매출은 전년동기대비 52% 증가했다. 같은 기간 전체 샴푸 매출 증가세인 11%를 뛰어넘는 수치다. 20~30대의 구매 비중은 전년 대비 10% 늘었다. 회사 측은 "탈모 시장이 젊어지고 있는 것"이라고 분석했다.

이에 올리브영은 다양한 상품을 내놨다. '두피두피부 키트'는 볼륨·건조·트러블 등 두피 고민에 맞춘 기능별 핵심 상품을 모두 체험해볼 수 있도록 상품 다양성을 강화해 구성한 것이 특징이다. 대표 제품 '닥터포헤어 폴리젠 샴푸'와 '라보에이치 탈모증상완화 샴푸'를 비롯, 샴푸 후 모발을 효과적으로 마르게 도와주는 '헤어 드라이 타올'도 더했다. 이와 함께 오는 29일까지 주요 탈모·두피케어 브랜드의 인기 상품 약 30개를 선별해 합리적 가격에 선보인다.

CJ올리브영 관계자는 "'영탈모' 트렌드에 모발 건강을 근본적으로 관리하려는 고객이 증가하고 있다"면서 "피부 상태에 따라 스킨케어를 선택하듯, 두피도 피부라는 인식을 확대하고 탈모방지와 두피케어 상품군 육성을 지속할 것”이라고 밝혔다.

