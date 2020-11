[포토]희망을나누는사람들, 저소득가정 아동 위해 사랑의열매 6000만 원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 사단법인 ‘희망을나누는사람들(회장 김정안)’이 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 예종석)에 저소득가정 아동 지원을 위한 디딤씨앗장학금 6000만 원 기부를 약정했다.

20일 오전 서울 중구 사랑의열매 회관에서 열린 기부약정식에는 ‘희망을나누는사람들’ 김정안 회장이 참석, 사랑의열매 김경희 사회공헌본부장과 직원들이 함께했다.

‘희망을나누는사람들’은 이번 기부약정식으로 1년간 매월 500만 원씩 기부하게 되며, 이 기부금은 디딤씨앗통장 지원사업으로 100명에게 매월 5만 원씩 장학금으로 지원 된다.

‘희망을나누는사람들’은 지난 2017년에 모임 및 단체 이름으로 3년 내 1000만 원 이상 기부하는 사랑의열매 단체 기부프로그램인 ‘나눔리더스클럽’1호로 가입했으며, 저소득가정 학생들의 장학금 지원 등을 위해 총 3억7000여만 원을 기부했다.

‘희망을나누는사람들’은 2007년 설립된 공익법인으로 교육·복지혜택에서 소외되는 아동 및 청소년을 후원하고 있다. 장학 사업, 학습물품 및 문화체험 지원 등 다양한 분야의 지원을 통해 아동·청소년에게 교육 기회를 제공해 올바른 인재로 성장할 수 있도록 돕고 있다.

