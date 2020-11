"마을상권 살리자" SKB, 내일부터 '맛있는 전쟁-동네 투톱' 방송

[아시아경제 조슬기나 기자] SK브로드밴드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 침체된 마을상권을 활성화하기 위해 동네 맛집 탐방 프로그램 ‘맛있는 전쟁, 동네투톱’을 제작 방송한다고 20일 밝혔다.

‘맛있는 전쟁, 동네투톱’은 지역 마을상권 속에 50년 가까이 명성을 이어 온 라이벌 노포 맛집 두 곳을 찾아 오랫동안 사랑받은 비결을 소개한다. 이와 함께 노포와 같이 살아가는 마을의 이야기를 홍보하는 내용으로 꾸며진다.

시즌제 제작 예정인 ‘맛있는 전쟁, 동네투톱’ 시즌1은 서울 북창동 양념숯불구이 노포를 시작으로 대게, 돌솥밥 등 전국 노포 맛집을 찾아 총 8편으로 구성한다.

오는 21일부터 매주 토요일 오전 11시 SK브로드밴드 지역채널 1번을 통해 방송된다. SK브로드밴드 B tv와 B tv 케이블 VOD, 지역채널 홈페이지 및 앱 등을 통해 무료로 시청할 수 있다.

첫 회 방송에서는 북창동음식거리에 있는 50년 가까이 된 두 노포를 찾아간다. 한 지붕 아래 서로 다른 가게에서 같은 메뉴를 파는 두 사장의 사연과 라이벌이자 이웃사촌으로 지내는 모습이 재미와 감동을 전했다는 후문이다. 북창동으로 명명된 배경과 동네의 역사, 전통도 함께 소개한다.

프로그램 진행자 역시 시청자에게 친숙한 투톱의 요리전문가를 선정했다. 다년간 요리프로그램을 진행하고 직접 요리책까지 집필한 아이돌스타 이특(슈퍼주니어)과 한식, 중식, 일식, 양식 요리 국가공인기술자격증을 모두 보유한 요식업체 대표이자 우먼파워 MC로 활약 중인 개그맨 팽현숙이 진행을 맡는다.

송재혁 SK브로드밴드 보도제작총국장은 “코로나19로 침체된 지역상권과 풀뿌리 실물경제의 회복을 염원하며 지역의 노포와 마을상권을 알리고자 이번 프로그램을 기획했다”며 “앞으로도 지역경제 활성화를 위해 우리 지역의 명소, 문화유산, 전통시장 등을 순차적으로 조명해 나갈 계획을 갖고 있다”고 말했다.

